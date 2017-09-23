На Рязанской ГРЭС прогремел взрыв

На Рязанской ГРЭС в Новомичуринске прогремел взрыв угольно-воздушной смеси, пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По данным источника, взрыв произошел в турбинном цехе. Он не сопровождался последующим возгоранием. Пострадавший госпитализирован.

Инцидент не повлиял на работу ГРЭС. Выясняются обстоятельства ЧП. Рязанская ГРЭС — одна из крупнейших в России, в ее составе шесть энергоблоков. Для охлаждения конденсаторов турбин используется вода из водохранилища на реке Проня. Основное топливо станции — уголь, природный газ, резервное — мазут.