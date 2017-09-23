Стали известны подробности убийства 5-летней девочки под Волгоградом

По сообщению источника, в ходе осмотра тела ребенка были выявлены признаки сексуального насилия, но действительно ли над девочкой надругался подозреваемый, а также причину и время смерти, можно будет установить после вскрытия.

Напомним, что тело девочки 5-летней было обнаружено 22 сентября. Сейчас идут следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Подозреваемый в убийстве ребенка уже задержан и признал свою вину.