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В Греции разбился самолет, есть жертвы
Фото: galerey-room.ru
Сверхлегкий частный самолет СТК2 разбился в горном районе на север-востоке Греции. Об этом сообщает РИА Новости. В результате катастрофы погибли два человека: супружеская пара, граждане Украины.
Трагедия произошла накануне. Самолет летел из Александруполиса в Бухареств паре с другим таким же самолетом. Экипаж этого самолета сообщил диспетчеру, что потерял связь с первым летательным аппаратом.
Обломки самолета и тела погибших нашли поздно вечером в области Родоли в районе Керасиа.
Причины происшествия выясняются.
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