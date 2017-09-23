В Греции разбился самолет, есть жертвы

Сверхлегкий частный самолет СТК2 разбился в горном районе на север-востоке Греции. Об этом сообщает РИА Новости. В результате катастрофы погибли два человека: супружеская пара, граждане Украины.

Трагедия произошла накануне. Самолет летел из Александруполиса в Бухареств паре с другим таким же самолетом. Экипаж этого самолета сообщил диспетчеру, что потерял связь с первым летательным аппаратом.

Обломки самолета и тела погибших нашли поздно вечером в области Родоли в районе Керасиа.

Причины происшествия выясняются.