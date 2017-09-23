Нелегальный рейс унес жизни половины пассажиров

Девять человек погибли в результате столкновения Mercedes ML и маршрутки в Калининградской области в пятницу вечером. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где протаранил переполненное маршрутное такси, осуществлявшее нелегальный междугородний рейс. В больницу доставлено около десятка раненых.

Авария произошла на объездной дороге города Гвардейск в 20.38 по местному времени (21.38 по мск). В районе деревни Солдатово внедорожник Mercedes ML неожиданно вылетел на встречную полосу, где протаранил переполненную маршрутку Mercedes Sprinter, в которой находилось 20 человек. Первоначально сообщалось о семи погибших и таком же количестве раненых, однако затем число жертв трагедии стало расти.





На данный момент местные СМИ сообщают о девяти погибших. По меньшей мере один из них скончался по дороге в больницу. Это не окончательная цифра и она может еще больше возрасти. Точное количество раненых и степень их повреждений на данный момент неизвестны. На место ДТП сразу прибыло большое сотрудников специальных служб — уже через пару часов в районе аварии работали около 100 человек, представляющие все профильные структуры региона. Также разбираться в причинах случившегося прибыл глава областного УМВД Игорь Илларионов . Известно, что все погибшие — пассажиры микроавтобусы, следовавшего из Калининграда в Гусев. Местные СМИ сообщают, что среди жертв — беременная женщина. Других подробностей о жертвах пока нет.



«Полностью искорёжен левый борт микроавтобуса, помяты колёса, смято водительское место. Сотрудники ГИБДД на месте событий не комментируют количество жертв, отправляют в пресс-службу ГИБДД, — сообщила с места событий корреспондент издания «Новый Калининград». — Сейчас с места трагедии увозят родственников, сюда приезжали сразу несколько человек, включая целую семью. Довольно странно, что с ними не работают психологи — люди в очень подавленном состоянии».

Что касается внедорожника, то его пассажиры — мужчины, его жена и ребенок — благодаря подушкам безопасности не пострадали. Источник издания klops.ru сообщил, что виновником трагедии мог стать именно водитель Mercedes. Мужчина рассказал, что иномарка попала в отбойник, а потом ее выкинуло на встречную полосу, где внедорожник протаранил маршрутное такси.



После аварии движение на трассе Калининград-Талпаки полностью перекрывать не стали, однако оно сильно затруднено.





В областном МЧС и региональной ассоциации перевозчиков сообщили, что маршрутное такси осуществляло нелегальный рейс. Более того, микроавтобус и вовсе не был приспособлен для междугородних перевозок.

«На маршрутном такси нет никаких опознавательных знаков транспортной компании-перевозчика, это подтверждает версию о том, что в аварию попала машина нелегального перевозчика. Рядом лежат трупы двоих мужчин, один, по всей видимости, труп водителя», — сообщает с места событий репортер «Нового Калининграда».



В соцсетях очевидцы сообщают, что на данном участке магистрали из-за ремонта закрыт участок дороги, однако «работы на нем почти не ведутся». Также автомобилисты отмечают плохое освещение участка, где произошло ДТП, из-за чего плохо видно место суждения трассы. Это подтверждается и фотографиями с места аварии — никаких мачт освещения на снимках с места столкновения не видно.





Не исключено, что именно это и стало главной причиной трагедии. Окончательную причину установит следствие. По факту ДТП в ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ, предусматривающая ответственность за смертельное ДТП с двумя и более погибшими. Также, скорее всего, Следственный комитет начнет расследовать факт осуществления нелегальной перевозки пассажиров.