Попавший в ДТП в Калининградской области микроавтобус был перегружен

Микроавтобус, попавший в ДТП в Калининградской области, где погибли 7 человек, был перегружен. Об этом сообщили в Следственном комитете России, начавшем доследственную проверку по факту аварии на участке автодороги "Калининград — Черняховск — Нестеров" вблизи поселка Солдатово Гвардейского района.



"По предварительным данным, инцидент произошел с пассажирским микроавтобусом под управлением водителя, занимавшегося частным извозом. Микроавтобус следовал из Калининграда в Гусев, в салоне находились не менее 15 пассажиров при максимально допустимом количестве — восемь", — сказали в СК. Кроме того, часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и установлена не на заводе— изготовителе.



22 сентября на участке трассы Калининград — Черняховск — Нестеров микроавтобус столкнулся с автомобилем, ехавшим во встречном направлении. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. В результате семь человек, ехавших в микроавтобусе, погибли, девять получили травмы, в том числе 10-летняя девочка.