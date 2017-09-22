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Источник: из здания Курского вокзала эвакуировали около 1700 человек
В Москве из здания Курского вокзала эвакуировали 1,7 тыс. человек после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Из-за угрозы взрыва на Курском вокзале эвакуировали около 1,7 тыс. человек", — сообщил источник.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что в полицию сообщили о «минировании» четырех ТЦ в Москве.
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