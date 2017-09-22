Источник: на борту самолета в Салехарде скончался младенец



Новорожденный скончался на борту самолета, экстренно севшего в Салехарде (ЯНАО), сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что в пятницу вечером в Салехарде совершил экстренную посадку самолет, который следовал из Анадыря в Москву.



"На борту находился новорожденный, который был отправлен в столицу на лечение, однако ребенку стало плохо в полете, и самолет экстренно сел в Салехарде. Медикам на земле не удалось его спасти", — рассказал собеседник агентства.

