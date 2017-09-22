С памятника Калашникова в Москве срезают схему немецкой винтовки

В Москве с памятника оружейнику Калашникову срезают схему немецкой штурмовой винтовки, разработанной конструктором Хуго Шмайссером. Напомним, ранее ее на монументе увидел бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Автор памятника Салават Щербаков, в свою очередь, заявил, что ошибка вполне могла закрасться в проект. Он объяснил, что чертеж — небольшая "фоновая вещь", которую "брали из источников".

Скульптор также заявил, что будет благодарен, если ему представят новый чертеж автомата. Он пообещал , что на монумент нанесут новую гравировку, что является небольшой процедурой.

Напомним, памятник оружейнику устновили на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве.