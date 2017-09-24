Причиной пожара на складе боеприпасов под Мариуполем стал умышленный поджог - ВСУ

Основной причиной пожара на украинских складах боеприпасов в 36 км от Мариуполя правоохранители считают умышленный поджог, сообщает телеканал ТСН.

«Я так понимаю, что фермеры готовили свое поле для орки и жгли все, что осталось. Был сильный ветер, и все перенеслось на территорию», — рассказал представитель ВСУ Сергей Фурдик.

Сейчас на складах уже начали работу взрывотехники, которые пытаются отделить боеприпасы, не содержащие опасности, и те, что надо обезвредить на месте. По данным ГУ ГСЧС в Донецкой области, в окрестностях села Новоянисоли уже было найдено и обезврежено порядка 70 предметов.

Полиция пытается установить личности поджигателей, а сами склады боеприпасов, после разминирования, обещают законсервировать.

При этом, Национальная полиция Украины заявляла, что вечером 22 сентября на складах боеприпасов под Мариуполем сначала начались взрывы и только потом возник пожар.