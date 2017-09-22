"Фашистская" ошибка на памятнике Калашникову получила оправдание







Чертежи немецкой штурмовой винтовки Шмайссера уберут с постамента памятника Михаилу Калашникову . По словам Владислава Кононова, исполнительного директора военно-исторического общества, которое выступало заказчиком памятника, они не ограничивали скульптора Салавата Щербакова строгими рамками. Единственным их требованием была модель автомата, который держит в руках знаменитый оружейник.

"Важно понимать, что Военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку", — подчеркнул Кононов.



Вместе с тем заказчик памятника утверждает, что это недоразумение пойдет даже на пользу. Кононов уверен, что таким образом окончательно будет развеян миф о якобы заимствовании конструкции знаменитого АК-47 у немецкой штурмовой винтовки StG 44. По его словам, привлечение общественного внимания к немецкому оружию лишний раз докажет всем сомневающимся, что ничего общего, кроме легкого внешнего сходства, у двух систем нет.



Разработка Хуго Шмайссера поставлялась в Вермахт с 1944 года. По сути, немец разработал первый автомат, который мог стрелять и одиночными выстрелами и целыми очередями. Перезарядка осуществлялась за счет выхода пороховых газов из ствола. Таким образом передергивался затвор. Уникальности оружию добавляло и то, что это первый серийный образец, сделанный под промежуточный патрон.



Салават Щербаков уже заявил о готовности изменить памятник. Об этом сообщает НСН. "В любом памятнике много исторической информации — форма одежды, оружие самолеты. И мы ее, естественно, очень серьезно прорабатываем. В любой работе — так веками было — могут закрадываться ошибки, и мы стараемся их не допускать. Сейчас мы хотим выяснить, есть ли там у нас ошибка, причем эта ошибка очень малой части и никакой политической подоплеки не имеет", — заявил скульптор в комментарии Пятому каналу.





Концерн "Калашников" уже выразил готовность проконсультировать Щербакова и помочь ему разобраться в модельном ряде "калаша". Мы готовы оказать всю необходимую поддержку и техническую консультацию. Специалисты концерна "Калашников" не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов", — сообщила РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова

Напомним, ошибку в барельефе обнаружил специалист по истории военной техники Юрий Пашлок. На своей странице в Facebook он выложил фото части памятника с немецкой винтовкой и рядом поместил схему творения Шмайссера. Вокруг публикации историка сразу же разгорелась полемика, которая и обратила внимание общественности на допущенную скульпторами ошибку.