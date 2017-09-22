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СМИ: Российский турист скончался, потеряв сознание в бассейне турецкого отеля
По данным турецких СМИ, 31-летний турист из России скончался, потеряв сознание в бассейне одного из турецких отелей в районе Манавгат в Анталье.
Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.
Отмечается, что, плавая в бассейне, 31-летний турист Дмитрий Макаров потерял сознание.
После инцидента мужчина был госпитализирован.
Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Макаров скончался в больнице.
Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерку из ХМАО Веру Хомич госпитализировали в Турции после сердечного приступа.
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