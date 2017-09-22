СМИ: Российский турист скончался, потеряв сознание в бассейне турецкого отеля

По данным турецких СМИ, 31-летний турист из России скончался, потеряв сознание в бассейне одного из турецких отелей в районе Манавгат в Анталье.

Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

После инцидента мужчина был госпитализирован.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, Макаров скончался в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что пенсионерку из ХМАО Веру Хомич госпитализировали в Турции после сердечного приступа.