Из аэропорта Домодедово начались вылеты задержанных рейсов «ВИМ-АВИА». Полностью восстановить расписание обещают в ближайшие дни. Транспортная прокуратура выясняет, по какой причине задержаны 15 рейсов. В Минтрансе проблемы авиаперевозчика обсудят 24 сентября. На что могут рассчитывать пострадавшие пассажиры?

После многочасового ожидания нервы людей на пределе. Некоторые ждут в аэропорту Домодедово почти сутки. Пассажиры «ВИМ-АВИА» собрались в огромную толпу. Компания задержала 15 рейсов и на пару часов. «Мы должны были вылететь в 6 часов. Мы приехали с детьми», — сетуют путешественники.

На табло строчка «регистрация открыта» постоянно меняется на «задержан». Не вылетели вовремя и чартеры, например, до Антальи, и регулярные рейсы — до Симферополя, Магадана, Санкт-Петербурга, Еревана, Гуанчжоу и других городов.

Одни пассажиры все-таки улетают. Другим повезло меньше: их рейсы еще не объявили. Пассажиры, ожидающие самолет на Гуанчжоу, свободный ряд стоек регистрации превратили в своеобразный китайский квартал, а наши соотечественники в толпе пытались разрядить ситуацию музыкой.

А вот представителям «ВИМ-АВИА» в ближайшее время будет не до веселья. Полгода назад транспортная прокуратура уже штрафовала перевозчика за задержку рейсов. Скорее всего, в этот раз санкции будут жестче. Минтранс РФ поручил возобновить работы антикризисного штаба по «ВИМ-АВИА», первое заседание состоится в воскресенье, 24 сентября. Обещают переговорить с руководителями Благовещенска и Магадана, где «ВИМ-АВИА» — единственный перевозчик.

Решить проблему с задержанными рейсами в Домодедове обещают в течение суток. Однако испорченные отпуска и дни, проведенные возле стоек ожидания вместо солнечного пляжа, уже никто не вернет. Зато все пострадавшие могут рассчитывать на компенсации, ведь авиакомпания не выполнила и половины своих обязанностей.

Главная проблема «ВИМ-АВИА», говорят в Ростуризме, заключается в том, что представители перевозчика не хотят общаться со своими клиентами. Даже извинения они приносили не лично, в аэропорту, а через Instagram.