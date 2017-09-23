Российский турист утонул в бассейне на отдыхе в Анталье

Российский турист трагически скончался во время отдыха в одном из пятизвездочных отелей курортного поселка Кумкей в Анталье, передает ФАН.



31-летний мужчина погиб во время купания в бассейне. Есть версия, что мужчина потерял сознание, находясь в воде.



Через некоторое время спасателям удалось вытащить россиянина из бассейна. На машине "скорой помощи" его отвезли в частный госпиталь Side Ozel Anadolu Hastanesi.



Однако врачам не удалось спасти жизнь российскому туристу. В данный момент его тело направлено в городскую больницу для проведения аутопсии.