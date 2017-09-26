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Очевидец о драке персонала отеля в Турции с россиянами: Этих туристов не видела пьяными
Российская туристка, которая отдыхала в Турции во время произошедшего там конфликта между персоналом отеля и россиянами, рассказала о произошедшем.
Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с дракой. Очевидцы рассказали, что россияне хотели подать жалобу администрации отеля на грубого бармена, но их, судя по всему, не стали слушать.
По словам Анны С., за 15 дней пребывания в отеле никаких проблем с сотрудниками отеля у нее и ее мужа не было. Персонал не реагировал негативно, узнав, что пара приехала из России.
"Касательно ситуации, которая произошла 24 сентября в отеле, а именно — о конфликте персонала, официантов, бармена отеля с туристами могу сказать следующее: на видео человек, который принимает участие в драке — светлый, в черный футболке, — не является барменом или официантом. Это шеф анимации отеля", — произнесла собеседница журналистов.
По ее словам, российских туристов, которые принимали участие в отеле, они видела не один раз. Это группа молодых людей, которые вели себя пристойно и замечены пьяными не были. Были они практически все с девушками. Анна рассказывает, что реакция персонала ее очень сильно удивила — по ее словам, нельзя так реагировать на претензии отдыхающих.
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