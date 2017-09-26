Очевидец о драке персонала отеля в Турции с россиянами: Этих туристов не видела пьяными

Российская туристка, которая отдыхала в Турции во время произошедшего там конфликта между персоналом отеля и россиянами, рассказала о произошедшем.





Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с дракой. Очевидцы рассказали, что россияне хотели подать жалобу администрации отеля на грубого бармена , но их, судя по всему, не стали слушать.

По словам Анны С., за 15 дней пребывания в отеле никаких проблем с сотрудниками отеля у нее и ее мужа не было. Персонал не реагировал негативно, узнав, что пара приехала из России.



"Касательно ситуации, которая произошла 24 сентября в отеле, а именно — о конфликте персонала, официантов, бармена отеля с туристами могу сказать следующее: на видео человек, который принимает участие в драке — светлый, в черный футболке, — не является барменом или официантом. Это шеф анимации отеля", — произнесла собеседница журналистов.



