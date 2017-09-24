Министр доходов ДНР о покушении на себя: Украина – государство террористов

Министр доходов и сборов Донецкой народной республики (ДНР) Александр Тимофеев, на которого накануне в Донецке было совершено покушение, дал комментарий по поводу этого ЧП.

Напомним, сегодня на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха был подорван его автомобиль, в результате чего, по предварительной информации, пострадали 8 человек.

Как следует из слов Александра Тимошенко, которые он произнес в эфире телеканала «Оплот ТВ», произошедшее является террористическим актом.

"На сегодняшний день тот, кто встал на путь террора, сам становится террористом. Сегодня Украина — государство террористов, у них методы ведения войны точно такие, как у ИГИЛ (международной террористической организации, запрещенной в РФ — Прим. ред) — это подрывы, диверсии, попытки отравления. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, наверное, люди, которые стали на этот путь, сами становятся такими. Поэтому как государства, я думаю, Украины больше в чистом виде не существует, существует террористическая территория, которая на сегодняшний день называется Украина", — произнес Александр Тимофеев.