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Мигрант, пострадавший в драке у ТЦ в Москве, выступил с обращением
"21 сентября 2017 года. Сейчас в больнице. Все в порядке, жив и здоров", — сказал мужчина.
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что пострадавший скончался в больнице. Однако в МВД России по г. Москве заявили, что опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что 20 сентября в результате драки у торгового центра на Тихорецком бульваре г. Москвы погиб человек, не соответствует действительности.
Накануне вечером, 20 сентября, полиция пресекла попытку группового нарушения общественного порядка возле ТЦ "Москва". Сотрудники правоохранительных органов задержали 90 человек. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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