Мигрант, пострадавший в драке у ТЦ в Москве, выступил с обращением

"21 сентября 2017 года. Сейчас в больнице. Все в порядке, жив и здоров", — сказал мужчина.





Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили, что пострадавший скончался в больнице. Однако в МВД России по г. Москве заявили, что опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что 20 сентября в результате драки у торгового центра на Тихорецком бульваре г. Москвы погиб человек, не соответствует действительности.