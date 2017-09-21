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К ТЦ в Москве, где произошло массовое побоище, стягиваются силы полиции
На территории, прилегающей к ТЦ "Москва", где накануне вечером произошла массовая драка, правоохранители стягивают дополнительные силы.
Сообщается, что на текущий момент там находятся более 15 автобусов с бойцами ОМОНа и, а также сотрудники второго оперативного полка полиции Москвы.
На данный момент ситуация вблизи торгового центра спокойная, однако силы полиции продолжают стягивать к месту.
По имеющейся информации, в массовой драке в столичном ТЦ участвовали продавцы и охранники. В результате конфликта один пострадавший был госпитализирован.
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