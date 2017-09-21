На наблюдателей ОБСЕ украинские пограничники спустили собак

В Херсонской области Украины пограничники одного из КПП спустили служебных собак на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ . Наблюдатели не пострадали, но внесли инцидент в свой еженедельный отчет, передает ТАСС

"Патруль СММ столкнулся с тремя собаками, направлявшимися от пограничной позиции и ведущими себя агрессивно, что помешало патрулю подойти к контрольно-пропускному пункту. В ответ на требование СММ отозвать собак, командир пограничного наряда это сделал, однако потом еще дважды отпускал собак, которые агрессивно бежали за патрулем", — отметили эксперты ОБСЕ.

Примечательно, что возможность свободного доступа наблюдателей «к территориям вплоть до границы» подразумеваются Минскими соглашениями.