В Москве сотни мигрантов хотели линчевать избившего таджика охранника

Около 150 мигрантов собрались на Тихорецком бульваре. Они хотели разобраться с охранниками торгового центра.

Конфликт разгорелся после того как днем в среду охранники торгового центра на Тихорецком бульваре избили гражданина Таджикистана, также работавшего в этом ТЦ. Мужчине потребовалась медицинская помощь, у него диагностировано сотрясение мозга, передает «Интерфакс».

Уже к вечеру на парковке у торгового центра собрались около 50 мигрантов, позже их число перевалило за 150. Пришли и родственники избитого. Мужчины вели себя шумно и требовали охрану выйти к ним. Однако как только появилась полиция большая часть агрессивно настроенных людей разбежалась, передает RT.

Нескольких мигрантов удалось задержать. «Сотрудниками полиции пресечена попытка бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре д.1. В», — сообщил сотрудник пресс-службы МВД.

В свою очередь президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил, что у столичного ТЦ были задержаны более 250 мигрантов. После конфликта некоторые мигранты направились к больнице №68, где находится избитый гражданин Таджикистана.

Задержанные участники инцидента, в том числе охранник, напавший на мигранта, были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Проводится проверка.