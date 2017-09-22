Активность мигрантов в России переходит в новое качество

Ночной штурм торгового центра «Москва» толпой из несколько сот мигрантов из Средней Азии провалился, однако утром один из них заявил журналистам, что они отныне будут сами искать и «наказывать» своих обидчиков. Времена, когда мигранты из Азии, в отличие от мигрантов с Кавказа, считались затюканными, похоже, миновали, и представители этой диаспоры готовы силой отстаивать свои права. В четверг в торговом центре «Москва» в столичном районе Люблино полиция провела рейд против нелегальных мигрантов. Более десяти человек были задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах. «Около территории дежурят усиленные наряды сотрудников полиции, а также бойцы спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Правда, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил только о четырех задержанных. По его словам, в соцсетях ранее появились анонсы новой массовой акции, намеченной на полдень. «Провокаторы собрались где-то к половине третьего, устроили тут небольшую шумиху. Задержали буквально четырех человек, остальные разбежались», — сказал он «Интерфаксу». Напомним, в ночь на четверг здесь же полиция задержала 250 участников массовых беспорядков. Поводом для беспорядков стал инцидент, случившегося накануне. По сообщению очевидцев, охранники торгового центра избили грузчика — 27-летнего гражданина Таджикистана Новруза Каримова.

По версии «Комсомольской правды», грузчика забили чуть ли не до смерти из-за того, что он отказался платить суточную «долю». «Человека жестоко избили прямо в комнате охраны, — рассказал президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов. — Избили так сильно, что он потерял сознание и перестал дышать. Охранники подумали, что парень уже мертв. Его замотали в какую-то материю и положили в мусорный контейнер у одного из выходов с рынка. Люди увидели, открыли тряпки, а там — окровавленный человек. Вызвали скорую помощь. Парня увезли». Причем речь шла о сумме всего лишь в 400 рублей. «Грузчики, чтобы не потерять место, вынуждены всем платить, — говорит Шарипов. — Хотя у всех есть патенты и они имеют полное право работать на территории России».

«Будем сами узнавать, находить, наказывать» Узнав про избиение, в ночь на четверг сотни работников центра, выходцы из Таджикистана попытались штурмовать ТЦ, однако не смогли преодолеть высокий забор. Видео инцидента доступно по ссылке. Собравшиеся требовали выдать им чоповцев, избивших грузчика. Толпу разогревали слухи о том, что Каримов уже умер. Позднее полиция опровергла эти слухи. «Пострадавший нарядом скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь», — сообщили в управлении МВД по Москве.

Пострадавший «жив, но его состояние расценивается медиками как средне-тяжелое», — добавили в пресс-службе представительства миграционной службы Таджикистана в России. В больницу №68, где находится избитый Новруз Каримов, выехали представители посольства Таджикистана. По факту избиения грузчика возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК («Побои»). Позднее появилось и второе дело — уже о массовом нарушении правопорядка. Тем временем представитель диаспоры Иззат Амон заявил радио «Коммерсант FM», что мигранты больше не рассчитывают на правоохранительные органы и намерены разбираться впредь с обидчиками самостоятельно:



«Никто ничего не докажет, мы это знаем, поэтому не будем сидеть и ждать, что нам скажут следователи, прокуратура или Следственный комитет. Мы будем сами добиваться правды — узнавать, находить, наказывать, потому что это не может продолжаться».



Публицист Егор Холмогоров подобные заявления расценивает как призыв к массовым беспорядкам. «Нужны силовые профилактические меры против людей, которые делают подобные заявления. То, что он еще не в наручниках — это изумляет. Это откровенный экстремизм. Соответственно возникает вопрос, что федерация мигрантов может рассматриваться как экстремистское сообщество», — возмутился Холмогоров. Количество мигрантов «перешло в качество» Эпизод в Люблино, по словам публициста, подтверждает того, о чем он давно предупреждал. «Я говорил, что однажды количество мигрантов перечет в качество: они попытаются создать свой локальный халифат в России. Жить по своим законам, наказывать, проводить суды и вообще игнорировать российскую государственность.

Этот процесс начался», — сказал Холмогоров газете ВЗГЛЯД. Он призвал ввести наконец визовый режим со странами Средней Азии и немедленно депортировать мигрантов после первого же нарушения российских законов. По его мнению, стиль поведения представителей диаспор в городах России меняется. Ранее, в отличие от многих гостей с Кавказа, мигранты из Средней Азии считались безобидными и даже затюканными. Однако побоище на столичном Хованском кладбище в мае прошлого года обозначило перемены. Тогда, напомним, около 200 человек погибли три человека были убиты, а более двадцати госпитализированы. Когда в апреле этого года в петербургском метро произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек, а более 50 пострадали, оказалось, что смертником был выходец из Киргизии.

В августа ФСБ пресекла подготовку теракта уже в столице, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы. Группа боевиков состояла из гражданина России и трех граждан стран Центрально-Азиатского региона. «Мигранты из Средней Азии активно действуют только большими толпами. И как только эти толпы образуются, как мы видим в последние годы, они могут проявлять агрессию. Нельзя допускать того, чтобы они могли собираться в эти большие толпы, потому что мало никому не покажется», — подытожил Холмогоров. Мигранты «устали» и больше не верят власти Если признаки экстремизм в деятельности отдельных гастарбайтеров еще можно найти, то на уровне организаций их нет. Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов в интервью газете ВЗГЛЯД категорически не согласился с заявлениями о том, что представители общины должны разобраться с ситуацией и даже «наказывать» самостоятельно.

Однако и Шарипов признал, что мигранты в большинстве своем устали и больше не верят ни власти, ни общественности. По его словам, мигранты на таких рынках, как «Москва», выполняют большой объем работы, однако остаются в плохой ситуации. Ими там командовали все, кому не лень, им зачастую обещают деньги, но не платят. Вот они вынуждены решать эти вопросы, как в 90-е годы. Но все начальники закрывали на это глаза, а сейчас виновниками называют граждан Таджикистана. Хотя те вышли и сказали: «Сколько это может продолжаться в конце концов?» — возмутился Шарипов. Шарипов предлагает заменить на рынке «Москвы» бригадиров и посредников, которые уже по 10-15 лет работают с приезжими, и сменить сами принципы работы с мигрантами. На этой неделе Шарипов предлагает встретиться с руководством ТЦ, впрочем, он заранее уверен, что руководство само на уступки не пойдет. Через несколько часов после полицейского рейда в Люблино эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), руководит которым бывший министр финансов Алексей Кудрин, решили обнародовать свои «Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года». Авторы доклада призывают власти сохранить безвизовый режим со странами СНГ, однако создать четкую модель привлечения иностранной рабочей силы. «В России так и не сложилось обоснованного, исходящего из соображений государственной целесообразности и принятого на официальном уровне представления о том, какова потребность России в мигрантах и какова их роль в будущем развитии России», — сетует центр Кудрина. Хаотичность потока гастарбайтеров приводит к формированию значительного сегмента нерегистрируемой занятости, деформирует рынок труда, провоцирует широкое распространение эксплуатации мигрантов вплоть до принудительного и рабского труда, а также торговли людьми, сетуют эксперты. «Отсутствие эффективного механизма контроля миграции в Россию беспокоит общество, делает миграцию острой внутриполитической проблемой, провоцирует рост радикальных националистических настроений», — предупреждают они.

Как писала не далее как во вторник газета ВЗГЛЯД, серия жестоких и наглых преступлений в Москве и других городах, имеющих выраженную национальную окраску, грозит вернуть в Россию те времена, о которых мы уже успели позабыть. Новых способов борьбы с мигрантофобией за последние годы не появилось. Это строгий контроль за приезжающими как из-за границы, так и из регионов РФ со стороны правоохранительных органов и диаспор. Это нулевая толерантность полиции по отношению к правонарушениям, совершаемым приезжими. Это ответственность работодателей за приглашенных ими работников. Новый виток межнациональной напряженности в России не нужен никому.