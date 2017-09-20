Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву обяжут написать заявление о добровольной отставке. Об этом сообщает издание «Век» со ссылкой на бывшего судью Хостинского райсуда Сочи Дмитрия Новикова.



По данным Новикова, в отставку также подаст председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Его обяжут уволиться, так как он не стал увольнять Хахалеву в момент скандала.



По данным бывшего судьи, приказ об увольнении Хахалевой поступил лично от председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, так как он «устал от ситуации со свадьбой».



Новиков обещал опубликовать «записи разговоров», которые докажут его правоту.

