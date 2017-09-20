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СМИ узнали о скорой отставке "золотой судьи"
Фото: соцсети
Судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву обяжут написать заявление о добровольной отставке. Об этом сообщает издание «Век» со ссылкой на бывшего судью Хостинского райсуда Сочи Дмитрия Новикова.
По данным Новикова, в отставку также подаст председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Его обяжут уволиться, так как он не стал увольнять Хахалеву в момент скандала.
По данным бывшего судьи, приказ об увольнении Хахалевой поступил лично от председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, так как он «устал от ситуации со свадьбой».
Новиков обещал опубликовать «записи разговоров», которые докажут его правоту.
Судья Елена Хахалева получила известность в сентябре текущего года после того, как адвокат Сергей Жорин в соцсетях рассказал о шикарной свадьбе ее дочери. По его словам, торжество стоило примерно 2 миллиона долларов. На свадьбу были приглашены Николай Басков, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, а подарили молодоженам якобы автомобиль Bentley. Сама Хахалева утверждала, что свадьбу дочери оплатил ее бывший муж, бизнесмен Роберт Хахалев. Скандал в СМИ вокруг свадьбы судья назвала «местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».
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