Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах

Коллегия присяжных на суде в Ростове-на-Дону вынесла обвинительный вердикт по делу участников преступной группы, получившей в СМИ название «банда амазонок». Их обвиняли в совершении 10 убийств на территории Ростовской области. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает «Интерфакс»

«Подсудимые признаны виновными», — огласил решение старшина коллегии присяжных. Он добавил, что вину подозреваемых в совершении десяти убийств сочли доказанной. Присяжные также решили, что из всех обвиняемых только Виктория Тарвердиева заслуживает снисхождения по двум эпизодам преступлений.

Следственный комитет России предъявил обвинения «банде амазонок» в сентябре 2013 года, на тот момент им вменялись 30 убийств. Инессу и Викторию Тарвердиевых, а также Сергея и Анастасию Синельник обвиняли по статьям 209 («Создание банды и участие в банде»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов »), 105 («Убийство») УК РФ.

По версии следствия, организаторами банды стали жители поселка Дивный Ставропольского края Инесса Тарвердиева и ее сожитель Роман Подкопаев (застрелен при задержании). Не позднее 2008 года они с дочерью женщины Викторией начали систематически совершать убийства и грабежи. Своих жертв они искали в Аксайском районе Ростовской области, где проживала сестра Подкопаева Анастасия Синельник с мужем Сергеем, работавшим в полиции. Пара выступала в роли наводчиков и оказывала злоумышленникам помощь.

Банда убивала обычных граждан для наживы, а сотрудников правоохранительных органов — ради оружия. В частности, в 2009 году от рук преступников погибли спецназовец Дмитрий Чудаков , его жена и двое детей.

8 сентября 2013 года члены банды ворвались в жилой дом, убили мужчину и женщину, после чего похитили имущество. Ночью того же дня Роман и Виктория убили одного патрульного полицейского и ранили другого. Ответным огнем Подкопаев был убит, а Тарвердиева-младшая ранена. Она смогла добраться до дома Синельников, где и была задержана вместе с матерью и хозяевами.

Инесса Тарвердиева до начала преступной деятельности работала воспитателем в детском саду, а Подкопаев — стоматологом. Создав банду, они оставили работу, сказав соседям, что работают на стройке. Помимо Виктории, у пары была общая дочь, которой на данный момент 13 лет. Первоначально ее также доставили в полицию, о дальнейшей судьбе девочки не сообщалось.