У московского дворника украли два миллиона рублей

Неизвестные ограбили квартиру дворника в доме на Чертановской улице. Добычей злоумышленников стали два миллиона рублей, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах . Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Преступление было совершено 19 сентября. Трое мужчин ворвались в квартиру, избили и связали скотчем пожилого отца дворника. После этого грабители вынесли деньги и скрылись.

Связанного пенсионера обнаружил младший брат дворника, он и проинформировал полицию о произошедшем.

16 сентября сообщалось о похищении у безработного жителя столицы 300 тысяч долларов. Деньги похитили из депозитарной ячейки банка на Ленинском проспекте.