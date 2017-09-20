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У московского дворника украли два миллиона рублей
Неизвестные ограбили квартиру дворника в доме на Чертановской улице. Добычей злоумышленников стали два миллиона рублей, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
Преступление было совершено 19 сентября. Трое мужчин ворвались в квартиру, избили и связали скотчем пожилого отца дворника. После этого грабители вынесли деньги и скрылись.
Связанного пенсионера обнаружил младший брат дворника, он и проинформировал полицию о произошедшем.
16 сентября сообщалось о похищении у безработного жителя столицы 300 тысяч долларов. Деньги похитили из депозитарной ячейки банка на Ленинском проспекте.
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