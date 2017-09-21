Папа Римский прокомментировал скандал в Ватикане, связанный с педофилией



Папа Римский Франциск назвал педофилию болезнью и заявил, что Церковь признала сексуальные преступления священнослужителей в отношении несовершеннолетних слишком поздно.

"Реальность такова, что Церковь немного поздно признала эти преступления. Поскольку осознание пришло поздно, средства для решения этой проблемы также были найдены поздно. Старая практика перевода из одного прихода в другой немного усыпила нашу совесть", — сказал он в четверг на встрече с членами ватиканской комиссии по защите прав несовершеннолетних.



По его словам, он никогда не подпишет просьбу в прощении от священнослужителя, обвиненного в педофилии.



"Доказанного преступления в отношении несовершеннолетнего достаточно для того, чтобы получить отказ (о прощении). Человек, который это делает, болен. Это болезнь: сегодня он кается, а спустя два года снова берется за старое", — цитирует понтифика газета Il Giornale.



Как сообщает служба печати Святого престола, папа Франциск пообещал применять самые жесткие меры в отношении тех, кто совершает подобные преступления.



"Скандал о сексуальном насилии является ужасной катастрофой для всего человечества. Он затрагивает огромное число уязвимых детей, молодежи и взрослых во всех странах и во всех обществах. Для Церкви это тоже было очень болезненным опытом. Мы стыдимся злоупотреблений, совершаемых священниками, которые должны быть образцами в доверии", — отметил понтифик.

