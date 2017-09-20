Пропавшую российскую актрису нашли мертвой

В лесу под Красноуральском обнаружили тело актрисы екатеринбургского театра «Волхонка» Елены Шаховой , пропавшей три года назад. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, тело женщины нашли еще в начале сентябре, но известно об этом стало только сейчас. Неназванный источник E1.RU уточнил, что, по предварительным данным, ее смерть носила ненасильственный характер — никаких следов побоев на теле нет. Когда именно наступила смерть, неизвестно.

Следственном комитете пока не подтвердили, что в лесу нашли именно Елену Шахову, но ее сокурсники уже начали выражать соболезнования родным актрисы в соцсетях и публиковать памятные фото и видео, отмечает издание.

Друг Шаховой рассказал E1.RU, что об исчезновении актрисы стало известно, когда она не вернулась из отпуска к началу театрального сезона. По его словам, на нее это было «совершенно не похоже», к тому же Шахова была одной из ведущих актрис «Волхонки».

С момента исчезновения Шахова дала о себе знать только один раз, написав SMS двоюродной сестре, живущей в Москве. В нем она просила не волноваться и написала, что решает личные проблемы.

«Но ведь SMS мог отправить кто угодно — это ведь даже не голос. Были какие-то слухи и домыслы о молодом альфонсе — одинокая женщина бальзаковского возраста, творческая натура», — отметил друг актрисы.

Елена Шахова в 1982 году окончила Свердловское театральное училище, затем играла в Русском драматическом театре в Чебоксарах, а также в Краснодаре и в Екатеринбурге. В 1999 году стала лауреатом премии «Браво!», в апреле 2008 года получила премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.