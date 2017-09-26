Уровень активизации вулкана на индонезийском Бали достиг критического

Власти Индонезии повысили до критического уровень опасности извержения вулкана Агунг на курортном острове Бали. Наблюдается увеличение движения магмы на поверхность, передает ТАСС. Также было зафиксировано более 500 вулканических подземных толчков.

Из районов, близлежащих к горе Агунг, эвакуировано более 57 тысяч местных жителей. Ряд стран выпустил рекомендации для туристов. Посольство РФ в Джакарте призывает россиян соблюдать повышенные меры осторожности, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова.

В случае извержения вулкана рекомендуется использовать респираторные маски, носить защитные солнечные очки и закрытую одежду для предотвращения ожогов, без необходимости не выходить на улицу.

В случае закрытия аэропорта Нгурахрай на Бали рейсы будут направляться в города центральной и восточной части острова Ява, а также на небольшой соседний остров Ломбок.

Последнее извержение вулкана Агунг было зафиксировано в 1963 году. Жертвами стихии стали 1,5 тысячи человек.