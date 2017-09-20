Как украсть миллион: мошенники придумали новый способ взлома банковских карт

Способ с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. Эксперты уже оценили потери клиентов от новой схемы в 200 млн рублей. Мошенники придумали новую схему взлома банковских карт. Теперь деньги в кредитки можно украсть при помощи, так называемой, социальной инженерии.

Мишенью злоумышленников, как сообщают Известия, становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах. Как отмечает издание, для того, чтобы узнать CVV-код, который указан на обратной стороне пластиковой карты, киберворы притворяются потенциальными покупателями.

Они аргументируют своим продавцам, что код им нужен якобы для успешной трансакции. Назвав его, владелец карты, ожидаемо лишается средств. О появлении новой преступной схемы изданию рассказали в компании, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Этот способ с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. Эксперты уже оценили потери клиентов от новой схемы. По предварительным данным, они составляют 200 млн рублей.