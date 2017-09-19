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В Москве расстреляли бизнесмена
В Москве неизвестные расстреляли бизнесмена. Инцидент произошёл на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Юлию Иванову.
«По версии следствия, днём 19 сентября вблизи жилых домов по проспекту Вернадского в Москве неустановленные лица произвели не менее двух выстрелов в мужчину, находящегося в автомобиле марки Toyota, после чего скрылись», — заявила Иванова.
Иванова добавила, что нападавших было двое. Предприниматель госпитализирован, его состоянии оценивается как критическое. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия». Правоохранительные органы устанавливают детали случившегося.
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