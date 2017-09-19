В Москве расстреляли бизнесмена

В Москве неизвестные расстреляли бизнесмена. Инцидент произошёл на юго-западе столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета Юлию Иванову.



«По версии следствия, днём 19 сентября вблизи жилых домов по проспекту Вернадского в Москве неустановленные лица произвели не менее двух выстрелов в мужчину, находящегося в автомобиле марки Toyota, после чего скрылись», — заявила Иванова.

