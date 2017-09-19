Русская свадьба в Венеции переросла в драку

После драки на русской свадьбе в Венеции задержаны два гражданина России и один болгарин, сообщили в полицейском управлении итальянского города. В люксовом отеле на одном из островов Венецианской лагуны произошел конфликт между участниками свадьбы. Всего на нее было приглашено 250 человек, это был третий день торжеств, передает РИА «Новости».

В полиции отметили, что крики начались внутри ресторана, а драка произошла уже перед главным входом и причалом для гостей. Два охранника отеля и бармен не смогли разнять дерущихся, которые «обменивались ударами, пинками и пощечинами, часть которых досталась и персоналу заведения».

В итоге пострадали несколько сотрудников отеля. Задержаны были два москвича 25 и 31 года и гражданин Болгарии 32 лет.

Пока неясно, что стало поводом для драки. Представитель отеля рассказала, что она произошла уже после всех торжеств. Кроме того, в отеле подтвердили, что свадьбу играла русская пара.

При этом сотрудники отеля, которые участвовали в потасовке, отказались подавать заявление в полицию.