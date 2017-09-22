Убитый легкоатлет Иванов похоронен в Подмосковье

Легкоатлет Николай Иванов, погибший 15 сентября в результате ножевого ранения во время прогулки в районе Жулебино (Москва), похоронен 20 сентября на одном из кладбищ в Подмосковье, сообщает ТАСС.

По данному убийству возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

19 сентября подозреваемый по данному делу был задержан и дал признательные показания.