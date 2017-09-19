В Сети появилось видео из кабины пустившего залп по зрителям Ка-52



В интернете опубликовали видео, снятое из кабины вертолета Ка-52, который, предположительно, дал залп по людям во время учений «Запад-2017». Внимание на это обратило издание Life.



Ранее в СМИ появилась информация, что на полигоне «Лужский» боевой вертолет Ка-52 случайно выпустил ракету в сторону зрителей . Сообщалось, что в результате несколько человек получили ранения, двое из них были госпитализированы. Также якобы сгорели несколько автомобилей.

По данным Life, предварительной причиной случившегося называют короткое замыкание в электроцепи вертолета.



Сообщалось, что в инциденте разбираются военные следователи. Возможно, они возбудят дело по статье о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.

