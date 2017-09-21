Машина Росгвардии сбила ребенка на зебре под Петербургом

Автомобиль Росгвардии сбил трехлетнего ребенка на зебре Муринской дороги в Ленинградской области, в четверг, 21 сентября, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».



Очевидцы рассказали, что это произошло в четверг около 11:40. «Полиция, торопясь на задание, по Муринской дороге сбила ребенка на пешеходном переходе. Мальчик жив, пока что говорят о сотрясении», — написал один из свидетелей, приложив фотографии места происшествия. При этом «Фонтанка» утверждает, что речь идет не о полицейском автомобиле, а о машине Росгвардии.



Данные об обстоятельствах случившегося расходятся. Как пишет издание, мать пострадавшего ищут: на проезжей части ребенок якобы оказался один. В группе во «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург» очевидцы сообщили, что мальчик катался на велосипеде под присмотром мамы, а машина Росгвардии в момент аварии ехала по встречной полосе.



Во вторник, 19 сентября, в Северске Томской области служебный автомобиль Росгвардии сбил восьмилетнюю девочку. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Девочку доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.