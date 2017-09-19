Во Внуково сломалась багажная система

Как сообщает Mash, вся багажная система московского аэропорта Внуково вышла из строя.



Проблема началась около 9:00. Около 300 человек не смогли вовремя попасть на свои рейсы.



Пассажиры вынуждены носить багаж руками через проходы для негабаритных грузов, а сотрудники задерживать вылеты самолетов «по максимуму».



«Пассажиры бесятся», — сказано в сообщении канала.

