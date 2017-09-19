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Во Внуково сломалась багажная система
Как сообщает Mash, вся багажная система московского аэропорта Внуково вышла из строя.
Проблема началась около 9:00. Около 300 человек не смогли вовремя попасть на свои рейсы.
Пассажиры вынуждены носить багаж руками через проходы для негабаритных грузов, а сотрудники задерживать вылеты самолетов «по максимуму».
«Пассажиры бесятся», — сказано в сообщении канала.
Ранее Совет Федерации РФ подписал закон, который даст авиакомпаниям право брать деньги за провоз багажа в рамках невозвратных тарифов.
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