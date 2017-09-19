Умер Олег Стрижак

На 67-м году жизни скончался писатель, поэт и историк Олег Стрижак, сообщила «Фонтанке» его сестра, телеведущая Ника Стрижак.

О причинах смерти поэта ведущая ничего не сообщила.

«Олег… был очень сложным, но удивительным человеком, блестяще образованным, интеллектуальным, независимым», — рассказала сестра писателя и добавила, что уже долгие годы в Литературном институте имени Горького учат писать по прозе Стрижака.

Также Ника Стрижак процитировала «французский литературный обзор», в котором было написано: «Если вы хотите понять Петербург, вам надо читать Достоевского, Белого и Стрижака».

Олег Стрижак родился в 1950 году в Туркменской ССР в семье военного, служил на флоте, выпустил первую книгу в 1990 году и стал самым молодым членом Союза писателей. Вышедший в свет в 1993 году роман «Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках» стал культовым и принес писателю известность.