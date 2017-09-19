СМИ: в Хабаровском крае задержали убийцу пауэрлифтера Драчева

Как сообщает издание "Восток медиа", предполагаемый преступник сам пришел в региональное управление ФСБ и сдался правоохранителям. Напомним, ранее суд принял решение заочно арестовать обвиняемого. Также он был объявлен в международный розыск.

Напомним, Андрея Драчева убили в драке утром 20 августа около торгового центра в Хабаровске. 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественные удары ногами и руками по голове спортсмена. Драчев скончался — по предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.