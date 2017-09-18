Посетителей трех торговых центров в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Столичные торговые центры «Атриум», «Европейский» и «Метрополис» эвакуированы после анонимного звонка. Как сообщает АГН «Москва», неизвестный по телефону предупредил об угрозе взрыва в данных объектах.



В частности, из ТЦ «Метрополис» выведены более двух тысяч человек.





Также мишенью телефонного террориста стал один из магазинов сет и «Магнит». Он не назвал адрес объекта, полиция начала проверку зданий, в которых расположены торговые точки, уточняет « Интерфакс».