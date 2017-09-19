Украинскую САУ «Гвоздика» разнесло на куски мощным взрывом под Николаевом: кадры с места

На Украине в Николаевской области взорвалась самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Инцидент с самоходной артиллерийской установкой 2С1 «Гвоздика» произошел 18 сентября в поселке Веселиново Николаевской области. САУ взорвалась на марше, причем ЧП случилось возле железнодорожного полотна. Об этом сообщает местное издание «Новости-N», которое публикует фотографии с места происшествия.

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tvzvezda.ru

Известно, что перед взрывом в самоходке произошел пожар. Экипаж покинул машину за несколько минут до того, как в САУ сдетонировало два снаряда. На кадрах видно, что САУ полностью разрушена: башню разнесло на куски, а орудие отбросило взрывной волной далеко в сторону.

tvzvezda.ru

tvzvezda.ru

По железнодорожному мосту, рядом с которым произошел взрыв, во время инцидента проходила электричка. Осколки перебили контактный провод, поезд остановился. В результате движение было парализовано на час. Сейчас место происшествия оцеплено, туда никого не пропускают: в боевом отделении САУ могут оставаться около 30 неразорвавшихся снарядов.