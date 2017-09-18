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В Петербурге избит солист известной группы
В Санкт-Петербурге вокалиста группы «Танцы минус» Вячеслава Петкуна избили и ограбили. Об этом сообщает портал «Фонтанка».
Инцидент произошёл 16 сентября. Преступники напали на музыканта в магазине в Московском районе города. Петкун зашёл в супермаркет за продуктами, где столкнулся с молодыми людьми. Злоумышленники начали оскорблять музыканта, после чего завязалась драка. После драки Петкун направился в травмпункт, но преступники, наблюдавшие за музыкантом, решили, что он идёт в отделение полиции, и избили его ещё раз. Лидер «Танцы минус» зафиксировал побои и написал заявление в правоохранительные органы.
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