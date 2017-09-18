Суд арестовал предполагаемую пособницу замглавы ФСИН

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.



"Басманным судом в отношении Марины Дюковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Попытка присвоения или растраты, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 ноября 2017 года", — сказала она, уточнив, что арест состоялся еще 16 сентября.



По словам Царевой, Дюкова обвиняется в пособничестве Коршунову при растрате в особо крупном размере (не менее 50 млн рублей) вверенных ему бюджетных средств ФСИН России при закупках сахарного песка для нужд уголовно-исполнительной системы на 2016 год.

