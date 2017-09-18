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ТАСС

СМИ: в центре Луганска взорван памятник десантникам

В центре Луганска прогремел взрыв
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Сильный взрыв произошел в понедельник в центре Луганска.
Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.
"По предварительной информации, был подорван памятник десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной, горит установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших и погибших уточняется.
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