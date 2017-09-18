Появились подробности крушения загадочного самолета ВВС США в Неваде

В США подтвердили факт авиакатастрофы, в результате которой погиб подполковник военно-воздушных сил Эрик Шульц

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВВС США капитана Марка Граффа.





Было объявлено место и время крушения . По словам Марка Граффа, инцидент с трагическим исходом произошел 5 сентября около 18:00 по тихоокеанскому времени, то есть примерно в 01:00 6 сентября мск.

Сообщается, что авиакатастрофа случилась во время тренировочного вылета. Самолет упал на расстоянии около 160 километров от авиабазы Неллис в Неваде. Представитель ВВС добавил, что Эрик Шульц скончался от полученных при авиакатастрофе травм.



О каком именно самолете идет речь, не сообщается. Марк Графф отметил только, что разбившаяся техника относилась к командованию материально-технического обеспечения ВВС.



Однако ранее появилась информация о том, что в Неваде разбился российский Су-27, который использовался пилотами авиакрыла "Агрессоры" для отработки воздушных боев с вероятным противником.