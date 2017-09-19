Неизвестные отрезали ухо заступившемуся за девушек охраннику в центре Москвы

Охранник, вступившийся за девушек, лишился уха. Как сообщает «МК», инцидент произошел в ночь на понедельник, 18 сентября.

Двое охранников здания Российского союза правообладателей в Архангельском переулке услышали крики о помощи, и увидели, как четверо молодых людей, похожих на уроженцев Кавказа, пристают к двум девушкам. Бывший сотрудник ФСИН , 41-летний пенсионер МВД Роман и его 30-летний коллега Евгений (их фамилии не называются), попытались вмешаться, но преступники нанесли им ножевые ранения. Роман получил удар в брюшную полость, Евгению, помимо нескольких ран, бандит отрезал ухо.

Позднее на помощь охранникам подбежали еще несколько очевидцев, преступники скрылись. Злоумышленникам на вид до 25 лет, трое с бородами, одеты в джинсы и куртки, четвертый — бритый наголо, в классическом костюме.

Врачи доставили пострадавших в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.