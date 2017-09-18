Раскрыто происхождение денег для «подкупа» Улюкаева

В ходе заседания суда Калугин рассказал об обстоятельствах задержания Улюкаева 14 ноября 2016 года и, в частности, о том, как в машине бывшего министра была найдена сумка с двумя миллионами долларов.

По словам сотрудника ФСБ, он прибыл к офису «Роснефти» во второй половине дня. Он и его коллеги остановились во внутреннем дворе здания, ожидая машину с министром. Вместе с ними были и понятые.

«У нас были основания полагать, что в машине находятся денежные средства, полученные преступным путем. У нас была первичная информация, полученная в ходе оперативно-разыскной деятельности», — рассказал Калугин.

В 17:30 оперативники остановили автомобиль BMW. Из машины вышли водитель и Улюкаев . Сотрудники ФСБ представились, после чего осмотрели автомобиль. Они нашли в багажнике коричневую сумку и корзину с тремя бутылками вина. У министра спросили, кому принадлежит сумка. Он ответил, что не знает, кто положил ее в багажник.

Свидетель отметил, что сумка была закрыта на ключ, поэтому Улюкаева попросили показать содержимое карманов. Министр достал из правого кармана ключ, на брелоке которого оказались «следы светящегося вещества, как и на ладонях Улюкаева и его водителя». Затем сумку открыли и там, по словам Калугина, оказались купюры на общую сумму в два миллиона долларов, частично они были упакованы в «полимерный материал прозрачного цвета». Улюкаев заявил, что не знает, кому принадлежат эти деньги. Впоследствии экс-министр дополнительно указал в протоколе, что сумка попала к нему от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина . Улюкаев думал, что там подарки, добавил сотрудник ФСБ.

Калугин пояснил, что денежные средства для проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева получены от сотрудника Роснефти, имя которого не разглашается.

Экс-министр Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Против него возбудили дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить госпакет акций «Башнефти» . В СК заявляли, что в деле Улюкаева «речь идет о вымогательстве, сопряженном с угрозами в адрес представителей Роснефти». Суд отправил его под домашний арест. Президент Владимир Путин уволил чиновника в связи с утратой доверия.