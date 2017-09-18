Петербуржцы вступились за «полицейских-мучителей»



В Петербурге задержаны сотрудники уголовного розыска 70-го отдела полиции. По версии следствия, они пытали людей . Оперативники своей вины не признают, а жители района допускают, что полицейские превышали полномочия, но и благодарят их за то, что те не церемонились с наркоторговцами. К зданию суда поддержать задержанных оперативников пришли более 20 человек.

Следствие считает, что оперативники 70-го отдела при задержании молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков, издевались над ним, избивали его и жгли ему ноздри. Запротоколировано было, однако, лишь то, что при задержании молодой человек оказал сопротивление, в результате чего ему разбили очки, а он выбил полицейскому зуб. Еще один эпизод — работа оперативников с охранником букмекерской конторы, у которого они якобы выбивали показания, обливая мужчину кипятком.





Замдиректора Агентства журналистских расследований, совладелец интернет-газеты «Фонтанка.ру» Евгений Вышенков считает, что задержание полицейских связано именно с букмекерской конторой, потому что охранник показаний так и не дал и его отпустили, а об истории с издевательствами над наркоторговцем следствие вспомнило почти через полгода. Все это очень странно, говорит Вышенков:

Евгений Вышенков замдиректора Агентства журналистских расследований, совладелец интернет-газеты «Фонтанка.ру» «В середине мая этого года в этой конторе оперативники 70-го отдела агрессивно задерживали одного красавца, которого подозревали в скупке краденого. Задерживали с боем. По моей версии, за этим „Гринбетом“ стоят какие-то правоохранители, которые должны, наверно, отрабатывать свои услуги. А чтобы наказывать какое-либо должностное лицо, либо ты имеешь доверительные отношения и разговариваешь с человеком понятийно, либо нужно предъявлять какие-то претензии совершенно официально. Есть такое великое дело некоего подозреваемого в наркотиках, которое вдруг вспыхнуло таким шикарным образом».



Даже если журналист прав, такими историями в России никого не удивишь, но вот то, что на защиту оперативников встали жители района, в котором они работали, это другое дело. Люди пишут письма во все инстанции, собирают деньги на адвокатов полицейским, поддержать их к зданию суда пришли несколько десятков человек, благодарных полицейским за то, что те наконец-то очистили район от наркоманов и наркоторговцев. Петербуржец Александр даже отпросился с работы и поехал к суду.



Александр петербуржец «Никто не мог с этим справиться: ни участковый, ни начальники полиции не могли. Получается, у обыкновенных оперативников гораздо было больше возможностей, чем у того же самого начальника района. Я вот к ребятам подходил, говорил, у меня через два подъезда торгуют наркотиками. Буквально в течение месяца у нас во дворах стало более тихо, у нас не стали появляться эти наркоманы, я выходил с ребенком, а там шприцы. Понимаете, если там кого-то они задержали, ну, в свое время меня тоже доставляли в отдел. Да, я не скрою, я получил, образно, как говорится, палкой по спине, но я знаю, за что я получил, потому что я сам был не прав, это их работа, а как иначе?»



Например, «иначе» — это когда не палкой по спине, а поджигают ноздри. Ну и как вариант «иначе» — это когда по закону.