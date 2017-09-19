Полицейский о пытках в питерском УГРО: «Они очищали общество от ничтожества»

По делу о превышении полномочий петербургскими полицейскими арестованы все шесть подозреваемых. Пятеро были задержаны накануне, в понедельник суд принял аналогичное решение по последнему фигуранту. В этот же день в редакцию Business FM обратился московский полицейский, решивший заступиться за коллег. Собеседник редакции рассказал о том, что применение силы в работе с задержанными — это норма.

Питерских полицейских подозревают в том, что, задержав наркоторговца, они били его и прижигали ему ноздри окурками. Эти же сотрудники, работая по другому делу с охранником букмекерской конторы, якобы выбивали из него показания, обливая мужчину кипятком.

Своей вины полицейские не признают. Когда задержали уже их самих, в редакцию интернет-газеты Фонтанка.ру начали звонить коллеги полицейских и убеждать, что оперативники ни в чем не виноваты. Что, скорее всего, они стали жертвой некой войны между высокопоставленными полицейскими, которая, возможно, имеет отношение к той самой букмекерской конторе.

Совладелец Фонтанки.ру Евгений Вышенков признался, что не часто в редакцию звонят сотрудники полиции. Тем более удивительным оказался звонок на ресепшн Business FM от московского стража порядка. Он тоже решил заступиться за коллег.

Его удивило, что обычными оперативниками занимаются сотрудники ФСБ , а также то, что о возможном превышении полномочий следствие вспомнило аж через полгода после самих эпизодов, о которых идет речь. А что касается, скажем так, «нестандартного подхода к работе с задержанными», так это в органах обычное дело, рассказал Business FM полицейский, пожелавший оставить свое имя в тайне:

«В данном случае сотрудники уголовного розыска работали не на карман. Они не зарабатывали денег, они очищали общество от того ничтожества, которое сейчас ходит по улицам. Я могу сказать, что, сталкиваясь с наркоманами, это люди, которые своих дочерей в пять лет учат воровать, а в 15 — выводят на трассу, чтобы они приносили деньги. Как с этими людьми разговаривать по-другому? В данном случае, если я не ошибаюсь, сотруднику уголовного розыска выбили зуб. Естественно, ответная реакция будет жесткая».

То, что питерских оперативников задержали на десять суток, говорит о том, что у следствия нет доказательств их вины — считает собеседник Business FM и на личном опыте объясняет, почему он так думает:

«У нас просто преступников задерживают до десяти суток, например, продлевает следствие. Нам говорят: мы отпустим их через десять суток. У нас нет доказательств, либо в течение десяти суток их «прокачиваете», и они дают признательные показания, рассказывают, что и как, либо даете доказательную базу, тогда мы их арестовываем. Если этого не будет, то мы их отпускаем. И мы должны будем им сказать: извините, мы не правы. К примеру, задерживают угонщика на перегоне краденой машины, а угонщик говорит: «А я не знал, что это краденая, меня попросили перегнать». Мы должны подойти и извиниться, хотя знаем, что он был трижды судим за кражу машины. Нет, мы начинаем с ним работать и работать так, как должны работать с преступниками».

В этом контексте невольно вспоминаются очень многие задержания на десять суток. А при слове «прокачивать» воображение начинает рисовать совсем не радужные картины. На прямой вопрос о применении насилия действующий сотрудник МВД ответил так:

«Знаете, есть некоторые ситуации, где ты поступаешь по совести, а где — по закону. И грани везде разные. Насильника задержишь, пальцем его не тронь. Он выйдет через три года и продолжит насиловать. Задержишь супруга потерпевшей, дать две минуты пообщаться — это по совести. Никто не будет вмешиваться».

В искренности собеседника редакции заставляет усомниться всего несколько деталей. Первое — сама питерская история: за полицейских к зданию суда идут заступаться обычные жители, а коллеги начинают обзванивать СМИ. Второе — звонок в редакцию Business FM уже от сотрудника московской полиции. И третье — то, что звонивший очень хотел узнать дату и время выхода в эфир сюжета со своим участием. Если допустить, что между высокопоставленными сотрудниками полиции Санкт-Петербурга идет какое-то противостояние, то желание высказаться и откровенность московского стража порядка можно объяснить, например тем, что он может представлять одну из сторон в этом конфликте. А может, и правда наболело.