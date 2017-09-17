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В экстренных службах сообщили о массовой эвакуации торговых центров в Москве
В Москве проходит массовая эвакуация людей из зданий торговых центров из-за анонимных звонков с угрозами взрывов. Сообщается об эвакуации в следующих ТЦ: «Охотный Ряд», «Хорошо», «МЕГА Тёплый стан», «Океания», «РИО».
«Анонимные звонки об угрозе взрыва: ЦАО, Манежная площадь, дом 1, ТЦ «Охотный Ряд» — эвакуировано 2 тысячи человек, САО, Хорошевское шоссе, дом 27 (ТРЦ «Хорошо») — эвакуирована тысяча человек», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.
Также, по его словам, эвакуирован ТЦ «РИО», расположенный по адресу Ленинский проспект, дом 109.
В свою очередь источник ТАСС сообщает об эвакуации ТРЦ «Океания» по адресу: Кутузовский проспект, дом 57.
Источник Интерфакса сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре «МЕГА Тёплый Стан».
13 сентября в Москве прошла массовая эвакуация людей из зданий вокзалов, вузов и торговых центров.
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