В экстренных службах сообщили о массовой эвакуации торговых центров в Москве



В Москве проходит массовая эвакуация людей из зданий торговых центров из-за анонимных звонков с угрозами взрывов. Сообщается об эвакуации в следующих ТЦ: «Охотный Ряд» «Хорошо» , «МЕГА Тёплый стан», «Океания» , «РИО».



«Анонимные звонки об угрозе взрыва: ЦАО, Манежная площадь, дом 1, ТЦ «Охотный Ряд» — эвакуировано 2 тысячи человек, САО, Хорошевское шоссе, дом 27 (ТРЦ «Хорошо») — эвакуирована тысяча человек», — приводит РИА Новости слова источника в экстренных службах.

Также, по его словам, эвакуирован ТЦ «РИО», расположенный по адресу Ленинский проспект, дом 109.





В свою очередь источник ТАСС сообщает об эвакуации ТРЦ «Океания» по адресу: Кутузовский проспект, дом 57.



Источник Интерфакса сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре «МЕГА Тёплый Стан».

13 сентября в Москве прошла массовая эвакуация людей из зданий вокзалов, вузов и торговых центров.