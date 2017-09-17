По некоторым данным, Илью Глинникова доставили в приемный покой после ссоры с девушкой. Об этом сообщает «360» со ссылкой на свой источник.

По данным телеканала, звезду сериала «Интерны» Глинникова, который сыграл Глеба Романенко , избила его девушка. Он находится в НИИ имени Склифосовского.

При этом агент актера опровергла эту информацию, отметив, что с Глинниковым все хорошо. По ее словам, она сейчас находится в Грузии.