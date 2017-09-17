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СМИ: Звезду сериала "Интерны" госпитализировали после потасовки с девушкой
По некоторым данным, Илью Глинникова доставили в приемный покой после ссоры с девушкой. Об этом сообщает «360» со ссылкой на свой источник.
По данным телеканала, звезду сериала «Интерны» Глинникова, который сыграл Глеба Романенко, избила его девушка. Он находится в НИИ имени Склифосовского.
При этом агент актера опровергла эту информацию, отметив, что с Глинниковым все хорошо. По ее словам, она сейчас находится в Грузии.
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