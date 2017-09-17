Слепцова рассказала о ДТП и состоянии Медведцевой

Три российские спортсменки-биатлонистки — Ольга Медведцева, Ольга Вилухина , Светлана Слепцова — попали в ДТП на трассе Бородино-Красноярск. По данным ГИБДД, авария произошла на 893-м км автодороги «Сибирь».

Больше всех пострадала Медведцева, находившаяся за рулем Audi Q5. Во время движения от встречного автомобиля, ехавшего со стороны Красноярска, отлетел болт, который пробил лобовое стекло автомобиля, на котором ехали спортсменки, и травмировал Медведцеву. Спортсменка получила черепно-мозговую травму.

«Всем привет! Хочу сказать всем огромное спасибо за слова поддержки. Не думала, что столько людей сегодня напишет и позвонит. У нас всё хорошо, мы обошлись без повреждений, но вот нашей Ольге досталось. Но и с ней тоже уже всё нормально, она в сознании и уже шутит. А ехали мы из Бородино, там проходили соревнования. Ещё раз спасибо, и давайте все пожелаем Оле здоровья», — написала Слепцова на своей странице в instagram.

Публикация от S S (@sleptsovass) Сен 17 2017 в 4:00 PDT

Медведцеву прооперировали 16 сентября в больнице скорой помощи (БСМП). После операции ее должны были перевести в отделение нейрохирургии.