В Турции в аварии с туристическом автобусом погибли два человека

В результате ДТП на юге Турции погибли два человека, находившиеся в туристическом автобусе, сообщил новостной портал «Хаберлер». Автобус, в котором находилось 27 туристов, съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. Гражданство погибших туристов не уточняется, передает ТАСС

На месте аварии находятся полицейские и скорая помощь.

Это не первый случай ДТП с туристами в Турции. 21 августа в аварию попал автобус с российскими туристами, тогда пострадали четверо россиян.