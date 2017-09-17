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Деловая газета «Взгляд»

В Турции в аварии с туристическом автобусом погибли два человека

Туристический автобус перевернулся в Анталье
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В результате ДТП на юге Турции погибли два человека, находившиеся в туристическом автобусе, сообщил новостной портал «Хаберлер». Автобус, в котором находилось 27 туристов, съехал в кювет и перевернулся в уезде Кумлуджа в провинции Анталья. Гражданство погибших туристов не уточняется, передает ТАСС.
На месте аварии находятся полицейские и скорая помощь.
Это не первый случай ДТП с туристами в Турции. 21 августа в аварию попал автобус с российскими туристами, тогда пострадали четверо россиян.
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ИТАР-ТАСС
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