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Источник: аэропорт Шереметьево предупредили о якобы готовящемся нападении
Неизвестный заявил о якобы готовящемся нападении в московском аэропорту Шереметьево, после проверки угроза не подтвердилась. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Злоумышленник сообщил о якобы готовности неких лиц в течение 15 минут напасть на аэропорт и самолёты», — сказал источник.
По его словам, в аэропорту и на аэродроме было усилено патрулирование, но не проводилась эвакуация.
Он отметил, что угроза нападения оказалась ложной, никаких опасных предметов или подозрительных лиц в аэропорту не обнаружили.
В настоящее время начаты поиски звонившего анонима, чей номер удалось определить в колл-центре.
Накануне экстренные службы России за день получили более 50 ложных звонков о минировании.
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