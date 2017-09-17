Источник: аэропорт Шереметьево предупредили о якобы готовящемся нападении



Неизвестный заявил о якобы готовящемся нападении в московском аэропорту Шереметьево , после проверки угроза не подтвердилась. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Злоумышленник сообщил о якобы готовности неких лиц в течение 15 минут напасть на аэропорт и самолёты», — сказал источник.



По его словам, в аэропорту и на аэродроме было усилено патрулирование, но не проводилась эвакуация.



Он отметил, что угроза нападения оказалась ложной, никаких опасных предметов или подозрительных лиц в аэропорту не обнаружили.



В настоящее время начаты поиски звонившего анонима, чей номер удалось определить в колл-центре.

